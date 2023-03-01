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Кубок России

Никита Чернов рассказал, с кем хотел бы сыграть в полуфинале Кубка России

01 Марта 2023 • 19:15 Комментировать

Защитник «Спартака» Никита Чернов ответил на вопрос, с каким соперником хотел бы встретиться в полуфинале Кубка России.

«На самом деле все равно, с кем игры в следующем раунде Кубка. И с ЦСКА хочется сыграть, и с «Уралом». «Крылья Советов» — как еще один вариант. Со всеми будет тяжело, поэтому без разницы», — приводит слова Чернова «Чемпионат».

Московский «Спартак» в 1/4 финала прошел «Локомотив», одержав две победы (1:0, 4:2) и вышел в полуфинал Пути РПЛ, а «железнодорожники» отправились в плей-офф Пути регионов.

Жеребьевка следующего раунда Кубка России состоится завтра, 2 марта, начало мероприятия — в 14:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Крылья Советов Урал Никита Чернов
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