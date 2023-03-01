Соломатин: Акинфеев — лучший вратарь России, мальчику Сафонову до него ещё работать и работать

Бывший игрок ЦСКА Андрей Соломатин сравнил голкипера «армейцев» Игоря Акинфеева и вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Лучший вратарь России — Игорь Акинфеев, в очередной раз доказал этому мальчику — Матвею Сафонову, что ему до него еще работать и работать. Неизвестно вообще, добьется ли он таких результатов, как Игорь», — цитирует Соломатина Metaratings.

ЦСКА по сумме двух матчей выбил «Краснодар» (3:0, 0:1) из 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ. Теперь команда Владимира Федотова сыграет в полуфинале турнира, а «быки» отправились в плей-офф Пути регионов.

Жеребьевка Кубка России пройдет завтра, 2 марта. Начало — в 14:30 по мск.