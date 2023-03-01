Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Соломатин: Акинфеев — лучший вратарь России, мальчику Сафонову до него ещё работать и работать

01 Марта 2023 • 18:29 Комментировать
Краснодар
1:0
ЦСКА Москва
окончен

Бывший игрок ЦСКА Андрей Соломатин сравнил голкипера «армейцев» Игоря Акинфеева и вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Лучший вратарь России — Игорь Акинфеев, в очередной раз доказал этому мальчику — Матвею Сафонову, что ему до него еще работать и работать. Неизвестно вообще, добьется ли он таких результатов, как Игорь», — цитирует Соломатина Metaratings.

ЦСКА по сумме двух матчей выбил «Краснодар» (3:0, 0:1) из 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ. Теперь команда Владимира Федотова сыграет в полуфинале турнира, а «быки» отправились в плей-офф Пути регионов.

Жеребьевка Кубка России пройдет завтра, 2 марта. Начало — в 14:30 по мск.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Игорь Акинфеев Андрей Соломатин Матвей Сафонов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
01.03.23 в 20:00
Динамо Москва Динамо Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1.92 3.45 4.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Марта
18:29 · Кубок России
Соломатин: Акинфеев — лучший вратарь России, мальчику Сафонову до него ещё работать и работать
18:06 · Россия. Премьер-лига
Ивич: «У «Краснодара» инфраструктура топового европейского клуба»
17:44 · Кубок России
Силкин: «Динамо» обязано выиграть у «Крыльев Советов» с разницей в два мяча
17:18 · Кубок России
Кузьмичёв: «Никакого нарушения Игнатова на Тикнизяне я не увидел»
15:51 · Кубок России
Пономарёв: ЦСКА играл с «Краснодаром» в своё удовольствие, результат был сделан ещё в первом матче
15:00 · Россия. Премьер-лига
Чернов рассказал, как «Спартаку» удалось сдержать Дзюбу
14:15 · Россия. Премьер-лига
Быстров: «Локомотиву» всё-таки ещё чего-то не хватает»
11:34 · Кубок России
Кечинов: «Промес - молодец, быстро набирает форму, прямо по ходу матчей»
09:28 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Краснодара» Рамирес — о матче с ЦСКА: «Мы показали свою работу над ошибками»
06:33 · Кубок России
Мойзес: «Мы должны бороться за победу в любом турнире»
00:06 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Спартак» поменял своё лицо»
28 Февраля
23:21 · Кубок России
Олег Фоменко: «Настраивались на победу, но так уж получилось»
23:14 · Кубок России
Ахметов: «Неудовлетворены тем, что не вышли в полуфинал»
23:13 · Россия. Премьер-лига
Шишкин: «Промес не валял дурака, пропуская сборы»
23:05 · Россия. Премьер-лига
Захарян не перешёл в «Галатасарай» из-за позиции отца слухи
Все новости