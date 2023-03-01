Пономарёв: ЦСКА играл с «Краснодаром» в своё удовольствие, результат был сделан ещё в первом матче

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв высказался после поражения «армейцев» от «Краснодара» (0:1) в ответном четвертьфинальном матче Кубка России.

«Оборона хорошо действовала. Да, нападение, результата не было. Полузащита тоже, конечно, не очень хорошо отработала, без создания острых моментов. Но, видимо, ставилась задача - не потерять игроков к возобновлению чемпионата», — приводит слова Пономарёва Rusfootball.

Эксперт добавил, что ЦСКА обеспечил себе успешный результат еще в первом матче, а в ответную игру провел в свое удовольствие.

По сумме двух матчей 1/4 финала Кубка России команда Владимира Федотова прошла «Краснодар» (3:1) и примет участие в полуфинале Пути РПЛ, а «быки» отправились в Путь регионов.