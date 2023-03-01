Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Пономарёв: ЦСКА играл с «Краснодаром» в своё удовольствие, результат был сделан ещё в первом матче

01 Марта 2023 • 15:51 Комментировать
Краснодар
1:0
ЦСКА Москва
окончен

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв высказался после поражения «армейцев» от «Краснодара» (0:1) в ответном четвертьфинальном матче Кубка России.

«Оборона хорошо действовала. Да, нападение, результата не было. Полузащита тоже, конечно, не очень хорошо отработала, без создания острых моментов. Но, видимо, ставилась задача - не потерять игроков к возобновлению чемпионата», — приводит слова Пономарёва Rusfootball.

Эксперт добавил, что ЦСКА обеспечил себе успешный результат еще в первом матче, а в ответную игру провел в свое удовольствие.

По сумме двух матчей 1/4 финала Кубка России команда Владимира Федотова прошла «Краснодар» (3:1) и примет участие в полуфинале Пути РПЛ, а «быки» отправились в Путь регионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Владимир Пономарёв
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
01.03.23 в 20:00
Динамо Москва Динамо Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1.92 3.45 4.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Марта
15:51 · Кубок России
Пономарёв: ЦСКА играл с «Краснодаром» в своё удовольствие, результат был сделан ещё в первом матче
15:00 · Россия. Премьер-лига
Чернов рассказал, как «Спартаку» удалось сдержать Дзюбу
14:15 · Россия. Премьер-лига
Быстров: «Локомотиву» всё-таки ещё чего-то не хватает»
11:34 · Кубок России
Кечинов: «Промес - молодец, быстро набирает форму, прямо по ходу матчей»
09:28 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Краснодара» Рамирес — о матче с ЦСКА: «Мы показали свою работу над ошибками»
06:33 · Кубок России
Мойзес: «Мы должны бороться за победу в любом турнире»
00:06 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Спартак» поменял своё лицо»
28 Февраля
23:21 · Кубок России
Олег Фоменко: «Настраивались на победу, но так уж получилось»
23:14 · Кубок России
Ахметов: «Неудовлетворены тем, что не вышли в полуфинал»
23:13 · Россия. Премьер-лига
Шишкин: «Промес не валял дурака, пропуская сборы»
23:05 · Россия. Премьер-лига
Захарян не перешёл в «Галатасарай» из-за позиции отца слухи
23:02 · Кубок России
Сперцян: «Хотим выигрывать и подниматься как можно дальше в Кубке»
22:58 · Кубок России
Федотов: «Мы охраняли счёт»
22:56 · Кубок России
Сперцян – об игре с ЦСКА: «План был забить и забить как можно больше»
22:44 · Кубок России
Быстров: «По сумме двух встреч «Краснодар» оказался явно слабее»
Все новости