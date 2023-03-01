Мойзес: «Мы должны бороться за победу в любом турнире»

В российском футболе прошли ответные матчи четвертьфинала Фонбет Кубка России, московский ЦСКА сразился с «Краснодаром» и на сей раз проиграл - если в первой встрече счет был 3:0 в пользу подопечных Владимира Федотова, то в ответной игре они проиграли с минимальным дефицитом.

Защитник московской команды Мойзес считает, что итоги двухматчевого противостояния в данном случае были важнее, чем результат конкретной встречи.

- ЦСКА участвует во всех турнирах, чтобы в них побеждать. Важно, что мы сделали шаг вперед. Сейчас надо отдыхать, настраиваться, потому что скоро начнется чемпионат, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».