Олег Фоменко: «Настраивались на победу, но так уж получилось»

В российском футболе прошли ответные матчи четвертьфинала Фонбет Кубка России, московский ЦСКА сразился с «Краснодаром» и на сей раз проиграл - если в первой встрече счет был 3:0 в пользу подопечных Владимира Федотова, то в ответной игре они проиграли с минимальным дефицитом. Тренер ЦСКА Олег Фоменко прокомментировал итоги игры, он похвалил краснодарскую «торсиду», которая, по его словам, сыграла важную роль в победе «быков».

- Все настраивались на победу, но так получилось. У нас были моменты, но «Краснодар» оказал сильное давление и смог победить при поддержке своих болельщиков, - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».