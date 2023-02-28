Ахметов: «Неудовлетворены тем, что не вышли в полуфинал»

В российском футболе прошли ответные матчи четвертьфинала Фонбет Кубка России, московский ЦСКА сразился с «Краснодаром» и на сей раз проиграл, однако победа с минимальным счетом не помогло «Краснодару» - команда покидает турнир. Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов прокомментировал итоги игры, он неудовлетворен, так как хотел добиться большего - выхода в полуфинал.

- Больше неудовлетворения, потому что не прошли в следующий раунд в этой сетке. Хотели сделать камбэк… Но мы выиграли, будем от этой победы отталкиваться, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».