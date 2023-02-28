Сперцян: «Хотим выигрывать и подниматься как можно дальше в Кубке»

Игрок «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился планами клуба.

«Конечно, хотим выигрывать и подниматься как можно дальше в Кубке. Хотя, конечно, цель была выиграть в Пути РПЛ», - приводит слова армянского и российского спортсмена «Матч ТВ».

Сегодня, 28 февраля, «чёрно-зелёный» коллектив с Пути РПЛ Кубка России выбил столичный ЦСКА, который удержал победный для себя счёт, несмотря на поражение в отдельно взятом матче – 1:3.

Единственный гол в сегодняшней игре на свой счёт записал именно Эдуард Сперцян.

Жеребьёвка следующего этапа кубкового соревнования состоится послезавтра, второго марта.