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Кубок России

Федотов: «Мы охраняли счёт»

28 Февраля 2023 • 22:58 Комментировать
Краснодар
1:0
ЦСКА Москва
окончен

В российском футболе прошли ответные матчи четвертьфинала Фонбет Кубка России, московский ЦСКА сразился с «Краснодаром» и на сей раз проиграл - если в первой встрече счет был 3:0 в пользу подопечных Владимира Федотова, то в ответной игре они проиграли с минимальным дефицитом. Наставник команды прокомментировал итоги игры, акцентировав внимание на необходимости сохранить благоприятный счет.

- Проигрывать всегда неприятно, но цель достигнута, мы прошли. Всегда возникает какой‑то процент недонастроя. Когда мы выбегали в атаку, не хватало точности передач и понимания друг друга. Мы мало играли в футбол, мы охраняли счёт, - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов
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