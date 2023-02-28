Сперцян – об игре с ЦСКА: «План был забить и забить как можно больше»

Игрок «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о победе своей команды над столичным ЦСКА (1:0), которая, однако, не вывела их в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.

Спортсмен заявил, что каждый игрок, каждый тренер и каждый сотрудник клуба отдаёт себе отчёт в важности даты 22 февраля – в этот день праздновалось 15-летие «Краснодара».

«План был забить и забить как можно больше, три-четыре гола. Забить быстрый гол. Важно было сделать это в первом тайме, и были моменты, но нас подвела реализация», - приводит слова армянского и российского футболиста «Матч ТВ».

«Быки» уступили ЦСКА в двухматчевом противостоянии с общим счётом 1:3.