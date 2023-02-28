Быстров: «По сумме двух встреч «Краснодар» оказался явно слабее»

Известный российский футболист Владимир Быстров, который ранее призывал «Краснодар» играть в атакующем стиле против ЦСКА, подвёл итоги очного противостояния команд (0:1).

«Несмотря на то, что счёт в пользу «Краснодара», по сумме двух встреч они оказались явно слабее», - написал Быстров в социальных сетях.

Специалист заявил, что не может констатировать факт того, что победу «быки» сегодня заслужили больше «армейцев», так как по его словам «красно-синие» полностью контролировали ход поединка.

«Краснодар» - разочарование вечера», - добавил спортсмен.

Напомним, общий счёт двухматчевого противостояния – 3:1 в пользу ЦСКА.