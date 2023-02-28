Писарев – об игре «Краснодар» - ЦСКА: «Искры не летели»

Бывший нападающий московского «Спартака» и испанской «Мериды» Николай Писарев прокомментировал победу «Краснодара» над столичным ЦСКА (1:0), которая, однако, не позволила «быкам» выйти в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.

Специалист считает, что вопросы о выявлении лучшей команды данной пары были сняты ещё во время морозного противостояния в Москве, когда «красно-синие» сумели забить три безответных мяча, что позволило сегодня зафиксировать итоговый счёт – 1:3.

«Искры не летели, формат нынешнего Кубка России позволяет осечку на этой стадии», - приводит слова Писарева «Матч ТВ».

Эксперт заявил, что получил большее удовольствие от просмотра матча «Спартак» - «Локомотив» (4:2).