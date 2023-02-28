Экс-нападающий московского ЦСКА и бывший главный тренер «Уфы», экс-тренер «Химок» Денис Попов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил четвертьфинальные противостояния в Пути РПЛ Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком», между ЦСКА и «Краснодаром».

- Меня и первая между «Спартаком» и «Локомотивом» порадовала игра. Потом я с нетерпением ждал ответный матч. Честно сказать, очень интересный был и зрелищный футбол, искромётный с обеих сторон. Вторая игра – вообще огонь! Наш подопечный Лантратов опять доказал, что он король пенальти просто (смеётся). Жалко, что дали перебить последний одиннадцатиметровый. Получается, Лантратов должен быть находиться на линии, но он был там в воздухе и шаг-то вперёд не сделал. Понятно, что правила, трактовки, но всё-таки…

Мне и «Локомотив» понравился. Ну и очень интересно сейчас наблюдать за «Спартаком», конечно. Когда был турнир на сборах, мы говорили, что там товарищеские матчи, все готовы по-разному, у всех свой график, своя специфика и т.д. и т.п. Но здесь мы увидели уже официальные матчи, и в обоих спартаковцы одержали победу, показали очень интересный футбол по содержанию. Результат – само собой. И физически команда очень хорошо готова, прям бежали, держали интенсивность на протяжении всего времени.

По Дзюбе что сказать? На самом-то деле он неплохо выглядел. Может, все ждали он него феерии сразу, но мы должны понимать, что он в любом случае не тренировался с командой, ему надо набрать игровой тонус. Видно, что он классный футболист. Мог и в первом матче забить, и во втором. Я думаю, всё нормально, и он своё слово ещё скажет.

Матчи ЦСКА и «Краснодара»? Дома «армейцы» выиграли уверенно и спокойно. Во втором тайме «Краснодар» чуть включился, но и ЦСКА тогда уже по счёту играл. А сейчас приехали «армейцы» на выезд, и была у них задача не пропустить три мяча. Всё равно они держали в голове выездной матч с «Сочи» в чемпионате. Возможно, туда сразу и поедут из Краснодара, тут несколько дней осталось. Я сам не знаю, но как вариант. Сыграл ЦСКА в ответном матче тактически грамотно, на удержание счета в кавычках. План сработал.