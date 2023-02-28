Корнеев: «Краснодар» выглядел таким, каким его хочется видеть»

Тренер Игорь Корнеев прокомментировал победу «Краснодара» над столичным ЦСКА в кубковой игре (1:0).

«В душе понимал, что выводы «Краснодаром» должны быть сделаны после первого матча. Сегодня команда стала выигрывать больше единоборств. Матч был хорош, «Краснодар» выглядел таким, каким его хочется видеть», - приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

Несмотря на положительный для себя результат в отдельно взятой игре, «быки» всё же покинули Путь РПЛ Кубка России, так как во время противостояния в Москве пропустили три мяча. Таким образом, общий счёт поединка по итогам двух встреч стал 1:3, что вывело в полуфинал «армейцев». «Чёрно-зелёные» продолжат борьбу за титул в Пути регионов.