Сперцян – лучший игрок матча «Краснодар» - ЦСКА

Молодая звезда «Краснодара» Эдуард Сперцян признан лучшим игроком прошедшего сегодня матча «Краснодар» - ЦСКА в рамках четвертьфинала Кубка России, пишет «Матч ТВ».

Напомним, на счету Сперцяна в сегодняшней игре – ювелирное исполнение штрафного удара и гол в ворота Игоря Акинфеева. Матч так и закончился со счётом 1:0.

А всего на счету 22-летнего Сперцяна уже 11 голов во всех официальных турнирах за «Краснодар» в текущем сезоне. Два он забил в Кубке России, а девять – в РПЛ.

Стоимость игрока, если верить порталу transfermarkt – 9 млн евро.

Ближайший матч «Краснодар» проведёт в РПЛ снова дома – 5 марта «быки» встретятся с главным аутсайдером лиги – «Торпедо».