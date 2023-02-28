Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал игру за московский «Локомотив» 34-летних новичков клуба нападающего Артёма Дзюбу и защитника Игоря Смольникова.

- Когда Дзюба ушёл из «Зенита», мы с вами разговаривали, и я сказал, что он нигде никому не нужен, разве что в Турции кому-то. Он туда и поехал ненадолго. Я говорил, что ему лучше перейти в клуб Первой лиги, который решает задачу выхода в Премьер-лигу, или же в команду РПЛ, находящуюся в плачевном состоянии. На сегодняшний день, я считаю, «Локомотив» правильно сделал, что приобрёл Дзюбу. Что касается Смольникова, то это, на мой взгляд, приобретение никчёмное абсолютно. Вы сами видели по последнему моменту. Он уже не успевает, и его нельзя ругать за это. Человек всю жизнь отдал футболу, и нет у него на сегодняшний день сил бороться с молодыми ребятами. А Дзюба для «Локомотива» ни в коем случае не находка, у них есть достаточно интересные молодые российские ребята, но помочь команде в этих 12 весенних матчах он может за счёт своего опыта и желания. Я говорил и до этого, что «Локомотив» никуда не вылетит, останется в Премьер-лиге. У него есть игра и хорошие футболисты. Дзюба сейчас находится в прострации из-за долгого периода без игровой практики и без подготовки с командой, но желания у него выше крыши. Пока у него не хватает силёнок, но если он их поднаберёт, то ещё покажет себя.