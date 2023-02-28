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Кубок России

Ювелирный удар Сперцяна и бесполезная победа: ЦСКА уступил «Краснодару», но уверенно прошёл в полуфинал пути РПЛ

28 Февраля 2023 • 21:29 Комментировать (1)
Краснодар
1:0
ЦСКА Москва
окончен

«Краснодар» и ЦСКА сыграли в рамках 1/4 финала пути РПЛ Кубка России. Матч прошёл 28-го февраля на стадионе «Краснодар», первая игра этих команд завершилась со счётом 0:3.

Протокол игры  
Краснодар1:0ЦСКА Москва
(1:0) Сперцян Эдуард50'  
Сафонов МатвейРамирес КристианАлонсо Хуниор  23'Кайо ПанталеаоПетров Сергей 46' (Ахметов Ильзат ( 46') Баньяц Михайло 74' (Черников Александр ( 74') Сперцян ЭдуардКади 83' (Кривцов Никита ( 83'  90') Олусегун Олакунле 66' (Ионов Алексей ( 66') Кобнан Мозес 46' (Волков Сергей Александрович ( 46'  81') Кордоба Джон
Запасные: Жилкин ГригорийБатчи ЖоауАгкацев СтаниславСорокин ЕгорКевин ГарсияКокшаров АлександрЛитвинов Вячеслав
Акинфеев ИгорьМойзес МоураВиллиан да СилваНабабкин КириллГаич Милан IIМендес ВикторКучаев Константин 69' (Ермаков Никита ( 69') Обляков ИванКарраскаль Хорхе 69' (Зделар Саша ( 69') Медина Хесус 90' (Мухин Максим ( 90') Чалов Фёдор 60' (Заболотный Антон ( 60')
Запасные: Ушаков ЕгорЛукин МатвейНосков ЕгорЩенников ГеоргийКисляк МатвейТороп ВладиславАрбузов Ярослав
28 февраля. Стадион "Стадион Краснодар (Краснодар)".

 

Первый матч развеял все сомнения по исходу распределения в этой паре. Разгром 3:0 стал ещё «счастливым» результатом для «Краснодара», знатно получившего от ЦСКА в Москве. На юг России «армейцы» прибыли чтобы удержать добытое преимущество и отправиться в 1/2 финала пути РПЛ Кубка России, а «быков» выбросить в путь регионов.

Собственно, так и получилось. А первый тайм показал, что «Краснодар» не очень и старается совершить камбэк. Можно было смело опаздывать болельщикам, подходя лишь минуте к 45-й. Именно тогда состоялся первый острый момент. Зато какой! Подача от угла поля последовала в центр штрафной площади, оттуда мяч выбили на дугу. Подбор выиграл Кади Боржес и приложился очень круто, но ещё круче сыграл Игорь Акинфеев, этот удар парировавший.

Не ожидали зрители интриги и во второй половине встречи, но тут «Краснодар» решил порадовать. Ивич начал с двух замен – Сергей Волков и Ильзат Ахметов появились вместо Петрова и Мозеса, а команда его начала с забитого гола. Всего пять минут отыграли во втором тайме, как Эдуард Сперцян в блестящем стиле реализовал штрафной удар. Кордоба заработал стандарт, получив по ногам метрах в 24-х от ворот Акинфеева, а шикарный удар исполнил Сперцян – 1:0.

Жаль только, что с игры «Краснодар» не был так же активен. Более того, после пропущенного мяча явно возбудился ЦСКА. «Армейцы» забрали инициативу и даже заперли «быков» на их половине поля, однако с финальными передачами была проблема. Невпопад открывался и Фёдор Чалов, которого на исходе часа игрового времени заменил Антон Заболотный. Следом отправились отдыхать и Кучаев с Карраскалем, не получился у них матч в Краснодаре. Вышли свежие Зделар и Ермаков на концовку.

Ничего толкового команды более не придумали. ЦСКА не особо рвался что-то делать со свалившейся инициативой, даже время начал тянуть. «Краснодар» не сопротивлялся, уподобившись минимальной победе, которая ничего толком «быкам» не дала. Команда Владимира Ивича всё равно падает в путь регионов.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар
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Комментарии (1)
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sem ~KU~777-!
28 Февраля 2023 в 21:39
Нас с выходом дальше там будет сложнее .
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