Чалов получил серьёзное повреждение – Алонсо шипами надавил на стопу падающему игроку

Игрок ЦСКА Фёдор Чалов получил серьёзное повреждение во время кубкового матча с «Краснодаром» (игра идёт, счёт 0:0).

Во время борьбы в середине поля парагвайский защитник Хуниор Алонсо ненароком шипами надавил на стопу падающему на траву российскому футболисту, да так, что, судя по поведению последнего, казалось, что его замена и красная карточка игру «чёрно-зелёных» неизбежны.

Однако менее, чем через минуту, Чалов оправился, а игрок «быков» «отделался» жёлтой карточкой, VAR в ситуацию вмешиваться не стал.

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