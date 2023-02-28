Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Фоменко – о матче с «Краснодаром»: «Жду хорошей, содержательной игры»

28 Февраля 2023 • 19:49 Комментировать
Краснодар
1:0
ЦСКА Москва
1 1.28 X 4.30 2 26.00
2-й тайм

Тренер ЦСКА Олег Фоменко прокомментировал кубковую встречу с «Краснодаром» (матч идёт, счёт 0:0).

Специалист заявил, что в первом матче «красно-синий» коллектив не ощущал какую бы то ни было лёгкость в игре и отметил довольно неплохое выступление южного соперника, которому, предположил тренер, быть может, помешали погодные условия.

«Сегодня жду хорошей, содержательной игры и хороший результат», - приводит слова Фоменко «Матч ТВ».

Данные слова были сказаны перед началом поединка. В данный момент же идёт вторая десятиминутка встречи, но счёт до сих пор не открыт.

Пользователи нашего сайта имеют возможность следить за противостоянием с помощью прямой текстовой трансляции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Кубок России Олег Фоменко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
94 мин
Краснодар Краснодар
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
1
0
3.15 3.55 2.27
Видео
01.03.23 в 20:00
Динамо Москва Динамо Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1.92 3.45 4.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Февраля
21:19 · Чемпионаты
Павел Стипиди – про инцидент в Ульяновске: «Теперь понимаете, зачем Fan ID у нас вводят?» эксклюзив
21:13 · Кубок России
Тавареш: «Сложно играть против Дзюбы»
21:05 · Кубок России
Денисов – о «Спартаке»: «Иностранцы с русскими отлично взаимодействуют»
20:55 · Россия. Премьер-лига
Генич – о «Локомотиве»: «Команда физически готова, всё должно быть нормально»
20:05 · Кубок России
Чалов получил серьёзное повреждение – Алонсо шипами надавил на стопу падающему игроку
19:49 · Кубок России
Фоменко – о матче с «Краснодаром»: «Жду хорошей, содержательной игры»
19:42 · Кубок России
Хаджи: «Спартак» явно сильнее «Локомотива»
19:39 · Кубок России
Корнаухов – о матче «Краснодар» - ЦСКА: «Надеюсь, неожиданностей не будет»
19:28 · Кубок России
Владимир Федотов: «Мы не ждём лёгкой игры, тем более, Кубок»
19:28 · Кубок России
​Чанов оценил игру Лантратова в матче со «Спартаком»
19:19 · Кубок России
Умяров: Игнатов не нарушал правила на Тикнизяне
19:02 · Россия. Премьер-лига
Кечинов верит, что «Спартак» может сделать «золотой дубль»
18:56 · Кубок России
«Краснодар» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
18:43 · Кубок России
​Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу, КДК даст оценку
18:36 · Кубок России
​ЦСКА назвал состав на ответный матч с «Краснодаром»
Все новости