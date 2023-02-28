Фоменко – о матче с «Краснодаром»: «Жду хорошей, содержательной игры»

Тренер ЦСКА Олег Фоменко прокомментировал кубковую встречу с «Краснодаром» (матч идёт, счёт 0:0).

Специалист заявил, что в первом матче «красно-синий» коллектив не ощущал какую бы то ни было лёгкость в игре и отметил довольно неплохое выступление южного соперника, которому, предположил тренер, быть может, помешали погодные условия.

«Сегодня жду хорошей, содержательной игры и хороший результат», - приводит слова Фоменко «Матч ТВ».

Данные слова были сказаны перед началом поединка. В данный момент же идёт вторая десятиминутка встречи, но счёт до сих пор не открыт.

Пользователи нашего сайта имеют возможность следить за противостоянием с помощью прямой текстовой трансляции.