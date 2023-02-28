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Корнаухов – о матче «Краснодар» - ЦСКА: «Надеюсь, неожиданностей не будет»

28 Февраля 2023 • 19:39 Комментировать
Краснодар
1:0
ЦСКА Москва
1 1.28 X 4.30 2 26.00
2-й тайм

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов прокомментировал шансы «красно-синих» на выход в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.

Специалист заявил, что в первом поединке, в котором «армейцы» одержали уверенную победу со счётом 3:0, была видна безупречная игра команды в абсолютно каждой линии, а также в переходных фазах. Единственный шанс «быкам» может подарить игра вратаря команды хозяев поля Матвея Сафонова, считает эксперт.

«Краснодар» может сделать чудо, но судя по первому матчу, армейцы в полном порядке. Надеюсь, неожиданностей не будет», - приводит слова Корнаухова «Матч ТВ».

В данный момент идёт седьмая минута матча, «чёрно-зелёные» плотно атакуют соперника, но счёт пока не открыт.

За прямой трансляцией поединка вы можете следить на нашем сайте.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Олег Корнаухов
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КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
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