Корнаухов – о матче «Краснодар» - ЦСКА: «Надеюсь, неожиданностей не будет»

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов прокомментировал шансы «красно-синих» на выход в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.

Специалист заявил, что в первом поединке, в котором «армейцы» одержали уверенную победу со счётом 3:0, была видна безупречная игра команды в абсолютно каждой линии, а также в переходных фазах. Единственный шанс «быкам» может подарить игра вратаря команды хозяев поля Матвея Сафонова, считает эксперт.

«Краснодар» может сделать чудо, но судя по первому матчу, армейцы в полном порядке. Надеюсь, неожиданностей не будет», - приводит слова Корнаухова «Матч ТВ».

В данный момент идёт седьмая минута матча, «чёрно-зелёные» плотно атакуют соперника, но счёт пока не открыт.

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