Владимир Федотов: «Мы не ждём лёгкой игры, тем более, Кубок»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в эфире канала «Матч ТВ» дал комментарий перед матчем с «Краснодаром».

- Любая игра важна, независимо от того, как первый матч сложился, мы выходим. Это отдельно взятый матч, мы понимаем, что нам нужно сохранять бдительность и показывать свой футбол, поэтому здесь другого не дано. Мы слышали, что будет аншлаг. Великолепные условия для игры в футбол. Как говорится, что еще нужно, чтобы продемонстрировать все свои лучшие качества?

прекрасно понимаем силу «Краснодара». Это быстрые переходы из обороны в атаку. Поэтому мы к этому готовы и не ждем легкой игры. Тем более, Кубок. И первый матч был в этом плане очень хорошим, в плане хороших эмоций и самой игры. Поэтому мы к этому готовимся, к хорошей игре с хорошими эмоциями и полной самоотдачей.