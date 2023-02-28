«Краснодар» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Кубке России по футболу встречаются «Краснодар» и ЦСКА.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Краснодар - ЦСКА Москва
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Протокол игры
Сафонов Матвей•Рамирес Кристиан•Алонсо Хуниор•Кайо Панталеао•Петров Сергей•Баньяц Михайло•Сперцян Эдуард•Кади•Олусегун Олакунле•Кобнан Мозес•Кордоба Джон
Акинфеев Игорь•Мойзес Моура•Виллиан да Силва•Набабкин Кирилл•Гаич Милан II•Мендес Виктор•Кучаев Константин•Обляков Иван•Карраскаль Хорхе•Медина Хесус•Чалов Фёдор
28 февраля. Стадион "Стадион Краснодар (Краснодар)".
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