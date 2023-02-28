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Кубок России

«Краснодар» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

28 Февраля 2023 • 18:56 Комментировать
Краснодар
0:0
ЦСКА Москва
1 3.65 X 3.15 2 2.30
1-й тайм

В Кубке России по футболу встречаются «Краснодар» и ЦСКА.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Краснодар0:0ЦСКА Москва
Сафонов МатвейРамирес КристианАлонсо ХуниорКайо ПанталеаоПетров СергейБаньяц МихайлоСперцян ЭдуардКадиОлусегун ОлакунлеКобнан МозесКордоба Джон
Запасные: Черников АлександрЖилкин ГригорийБатчи ЖоауАгкацев СтаниславСорокин ЕгорАхметов ИльзатВолков Сергей АлександровичИонов АлексейКривцов НикитаКевин ГарсияКокшаров АлександрЛитвинов Вячеслав
Акинфеев ИгорьМойзес МоураВиллиан да СилваНабабкин КириллГаич Милан IIМендес ВикторКучаев КонстантинОбляков ИванКарраскаль ХорхеМедина ХесусЧалов Фёдор
Запасные: Мухин МаксимУшаков ЕгорЛукин МатвейЗделар СашаЕрмаков НикитаНосков ЕгорЩенников ГеоргийЗаболотный АнтонКисляк МатвейТороп ВладиславАрбузов Ярослав
28 февраля. Стадион "Стадион Краснодар (Краснодар)".
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КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
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