​ЦСКА назвал состав на ответный матч с «Краснодаром»

Во вторник вечером «Краснодар» и ЦСКА проведут ответный матч 1/4 финала Кубка России. Рулевой московской команды Владимир Федотов принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Акинфеев, Гайич, Набабкин, Роша, Мойзес, Обляков, Мендес, Кучаев, Карраскаль, Медина, Чалов.

Матч между «Краснодаром» и ЦСКА стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что в первом матче на прошлой неделе ЦСКА разгромил «Краснодар» на своём поле со счётом 3:0.