Аршавин — о противостоянии «Краснодара» и ЦСКА: «Думаю, всё решено»

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин высказался в преддверии ответного четвертьфинального матча Кубка России «Краснодар» - ЦСКА.

«Думаю, все решено. ЦСКА спокойно откатает обязательную программу и сыграет по счету. «Краснодар» продолжит нащупывать свою игру», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, в первом матче ЦСКА разгромил «быков» на своем поле со счетом 3:0. Ответная встреча состоится сегодня, 28 февраля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:30 по московскому времени.

За прямой текстовой трансляцией матча можно будет следить на портале LiveResult.