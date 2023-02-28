Быстров – о «Краснодаре» в игре с ЦСКА: «Нужно играть в атаку и прессинговать»

Бывший полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров заявил о необходимости «быков» играть в открытый футбол в сегодняшнем матче против ЦСКА.

Специалист отметил, что первый поединок, проходивший в Москве и завершившийся победой хозяев поля со счётом 3:0, «чёрно-зелёные» проиграли вчистую, без каких-либо шансов на успех, и признался, что не догадывается о причинах такого результата.

«На своём поле и при своих болельщиках отступать им некуда. Нужно играть в атаку и прессинговать», - приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

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