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Быстров – о «Краснодаре» в игре с ЦСКА: «Нужно играть в атаку и прессинговать»

28 Февраля 2023 • 17:28 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
1 3.60 X 3.20 2 2.30
Через 1 ч. 32 мин.

Бывший полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров заявил о необходимости «быков» играть в открытый футбол в сегодняшнем матче против ЦСКА.

Специалист отметил, что первый поединок, проходивший в Москве и завершившийся победой хозяев поля со счётом 3:0, «чёрно-зелёные» проиграли вчистую, без каких-либо шансов на успех, и признался, что не догадывается о причинах такого результата.

«На своём поле и при своих болельщиках отступать им некуда. Нужно играть в атаку и прессинговать», - приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

За данным матчем в режиме реального времени вы можете наблюдать на нашем сайте.

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ЦСКА Москва Краснодар Владимир Быстров
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КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
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