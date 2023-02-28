Слуцкий отреагировал на исход противостояния «Урал» - «Ростов»

Бывший наставник казанского «Рубина» и московского ЦСКА Леонид Слуцкий высказался об исходе противостояния между «Уралом» и «Ростовом» (1:1, 2:1) в рамках ¼ финала Кубка России.

«Если мы возьмём состав команд, легионеров, то они абсолютно сопоставимые. Меня в исходе двухматчевого противостояния между «Ростовом» и «Уралом» ничего не удивило», - поведал специалист в эфире «Коммент.Шоу» на ютубе.

По итогам данного противостояния команда из Екатеринбурга вышла в полуфинал Пути РПЛ Кубка страны, а подопечные Валерия Карпина продолжат сражаться за трофей в Пути регионов.