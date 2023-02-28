Ловчев назвал игрока, от которого нужно избавиться «Локомотиву»

Экс-игрок сборной России и московского «Спартака» Евгений Ловчев остался недоволен игрой защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна во вчерашнем поединке против «красно-белых» (2:4) в ¼ финала Кубка России.

«Это слабый защитник, что проявляется в матчах разного уровня сложности. Игрок ошибается раз за разом, что и в этом матче произошло. Футболист достаточно себя проявил, чтобы определиться с его перспективой», - гласит сообщение Ловчева в телеграм-канале.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги 23-летний защитник принял участие в 17 поединках, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей.