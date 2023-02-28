Ловчев: «Локомотив» не использует сильные стороны Дзюбы»

Бывший игрок сборной СССР и «Спартака» Евгений Ловчев высказался об игре нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы во вчерашнем матче ¼ финала Пути РПЛ Кубка России против «Спартака» (2:4).

«Много ожиданий от Дзюбы. Но это игрок определённых возможностей. Есть сильные стороны, которые «Локо» пока не использует - мало мяча в штрафной соперника, мало верховых передач», - приводятся слова эксперта в телеграм-канале.

Дзюба пополнил ряды «железнодорожников» в зимнее трансферное окно, заключив контракт до завершения нынешнего сезона. Первую половину кампании Артём провел за турецкий «Адана Демирспор», забив один гол в пяти встречах.