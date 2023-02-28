Ловчев отреагировал на победу «Спартака»

Бывший игрок сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался относительно победы «красно-белых» над «Локомотивом» в ответном матче ¼ финала Кубка России. Встреча завершилась со счетом 4:2.

«Спартак» продемонстрировал, что и в сезоне будет играть так, как зимой на сборах и как играл осенью. «Локо» же показал, что команда способна прибавлять», - говорится в сообщении Ловчева в социальных сетях.

По сумме двух матчей «Спартак» отпраздновал победу над «Локомотивом» с общим счетом 5:2. Подопечные Гильермо Абаскаля прошли в полуфинальную стадию Пути РПЛ, а «железнодорожники» будут выступать в Пути регионов.