Черников: «У «Краснодара» есть шансы пройти ЦСКА, вспомните игру «Барселона» — «ПСЖ»

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников выразил мнение, что у «быков» сохраняются шансы пройти ЦСКА в 1/4 финала Кубка России, несмотря на поражение в первой встрече со счётом 0:3.

В качестве примера футболист привёл противостояние «Барселоны» и «ПСЖ» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов в 2017 году. Напомним, тогда каталонцы проиграли первую встречу со счётом 0:4, однако в ответной игре совершили камбэк, победив со счётом 6:1. Этот успех позволил «сине-гранатовым» пройти в следующую стадию турнира.

«У «Краснодара» есть шанс отыграться с 0:3. Вспомните игру «Барселона» — «ПСЖ». Плюс там ещё было правило выездного гола… Шансы пройти ЦСКА точно есть», — цитирует Черникова «Чемпионат».

Ответная встреча между «Краснодаром» и ЦСКА состоится сегодня, 28 февраля. Начало — в 19:30 по московскому времени.