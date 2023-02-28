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Кубок России

Черников: «У «Краснодара» есть шансы пройти ЦСКА, вспомните игру «Барселона» — «ПСЖ»

28 Февраля 2023 • 13:59 Комментировать
Краснодар
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ЦСКА Москва
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Через 4 ч. 54 мин.

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников выразил мнение, что у «быков» сохраняются шансы пройти ЦСКА в 1/4 финала Кубка России, несмотря на поражение в первой встрече со счётом 0:3.

В качестве примера футболист привёл противостояние «Барселоны» и «ПСЖ» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов в 2017 году. Напомним, тогда каталонцы проиграли первую встречу со счётом 0:4, однако в ответной игре совершили камбэк, победив со счётом 6:1. Этот успех позволил «сине-гранатовым» пройти в следующую стадию турнира.

«У «Краснодара» есть шанс отыграться с 0:3. Вспомните игру «Барселона» — «ПСЖ». Плюс там ещё было правило выездного гола… Шансы пройти ЦСКА точно есть», — цитирует Черникова «Чемпионат».

Ответная встреча между «Краснодаром» и ЦСКА состоится сегодня, 28 февраля. Начало — в 19:30 по московскому времени.   

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Барселона Краснодар ПСЖ Александр Черников
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КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
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