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Кубок России

Перейра: «Спартак» пропустил два мяча, но забил ещё больше и получил удовольствие»

28 Февраля 2023 • 13:54 Комментировать

Хавбек московского «Спартака» Кристофер Перейра пообщался с клубной пресс-службой после победы над «Локомотивом» в ответном матче ¼ финала Кубка России. «Народная команда» выиграла со счетом 4:2.

«Всю домашнюю игру можно занести нам в актив. Да, мы пропустили два мяча, но забили ещё больше и получили удовольствие. Выиграли и рады, что прошли по сетке турнира дальше», - приводятся слова футболиста на официальном ютуб-канале столичного клуба.

«Спартак» победил «Локомотив» по сумме двух матчей со счетом 5:2 и пробился в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. «Железнодорожники» продолжат участие в турнире в Пути регионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кристофер Перейра
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