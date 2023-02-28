Перейра: «Спартак» пропустил два мяча, но забил ещё больше и получил удовольствие»

Хавбек московского «Спартака» Кристофер Перейра пообщался с клубной пресс-службой после победы над «Локомотивом» в ответном матче ¼ финала Кубка России. «Народная команда» выиграла со счетом 4:2.

«Всю домашнюю игру можно занести нам в актив. Да, мы пропустили два мяча, но забили ещё больше и получили удовольствие. Выиграли и рады, что прошли по сетке турнира дальше», - приводятся слова футболиста на официальном ютуб-канале столичного клуба.

«Спартак» победил «Локомотив» по сумме двух матчей со счетом 5:2 и пробился в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. «Железнодорожники» продолжат участие в турнире в Пути регионов.