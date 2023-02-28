Кечинов оценил форму Промеса после матча с «Локомотивом»

Экс-футболист столичного «Спартака» Валерий Кечинов оценил уровень игры нападающего «красно-белых» Квинси Промеса в ответном матче Кубка России с «Локомотивом».

«Промес обострял, забил пенальти. Считаю, что он близок к своей оптимальной форме, для «Спартака» это очень хорошо. В физическом плане он чувствует себя хорошо», - передает слова эксперта издание «Спорт-экспресс».

Столичное дерби завершились результативной победой «Спартака» со счетом 4:2. По сумме двух матчей подопечные Гильермо Абаскаля одолели «Локомотив» 5:2.

«Красно-белые» продолжают участие в Пути РПЛ, а «железнодорожники» будут играть в пути регионов.