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Кубок России

Кечинов оценил форму Промеса после матча с «Локомотивом»

28 Февраля 2023 • 12:56 Комментировать

Экс-футболист столичного «Спартака» Валерий Кечинов оценил уровень игры нападающего «красно-белых» Квинси Промеса в ответном матче Кубка России с «Локомотивом».

«Промес обострял, забил пенальти. Считаю, что он близок к своей оптимальной форме, для «Спартака» это очень хорошо. В физическом плане он чувствует себя хорошо», - передает слова эксперта издание «Спорт-экспресс».

Столичное дерби завершились результативной победой «Спартака» со счетом 4:2. По сумме двух матчей подопечные Гильермо Абаскаля одолели «Локомотив» 5:2.

«Красно-белые» продолжают участие в Пути РПЛ, а «железнодорожники» будут играть в пути регионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Кечинов Квинси Промес
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