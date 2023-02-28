Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым не согласился с критиками «Краснодара» после выездного поражения «быков» в первом четвертьфинальном матче Пути РПЛ Кубка России от московского ЦСКА со счётом 0:3.

- Не надо обливать грязью «Краснодар». Посмотрим, как он сыграет в ответном матче с ЦСКА. Что, в других странах не бывает таких матчей, где сильные команды проигрывают более слабым. «Барселона» вот проиграла только что аутсайдеру – и что? А ЦСКА не слабая команда. Зачем делать такие нападки со всех сторон на тренера, который только недавно пришёл в «Краснодар». И кто сказал, что команда сыграла бездарно? Игра получилась достаточно интересна. Да, ЦСКА был сильнее и удачливее в то день. Но дальше-то что, я не пойму, что случилось? Журналисты должны рассказывать про позитив в футболе, а не про негативные вещи.