Мостовой: «Промеса нужно казнить за такой пенальти»

Экс-хавбек испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался об исполнении пенальти нидерландским форвардом «Спартака» Квинси Промесом в матче ¼ финала Кубка страны против «Локомотива».

«Исполнение Промеса и решение арбитра перебить пенальти - настоящий цирк. За такой удар Промеса нужно казнить. Он еще и паузу сделал, а это правилами запрещено. Просто цирковая программа», - передает слова эксперта издание Metaratings.ru.

Матч завершился победой «Спартака» со счетом 4:2. «Красно-белые» одолели «железнодорожников» по сумме двух встреч 5:2 и вышли в полуфинал пути РПЛ «Локомотив» продолжит участие в Пути регионов.