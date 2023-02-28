Погребняк дал прогноз на матч «Краснодар» - ЦСКА

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Павел Погребняк поделился прогнозом на ответный матч ¼ финала Кубка России между «Краснодаром» и московским ЦСКА.

«Армейцы» играют с большим желанием и азартом. Для меня они - одни из главных претендентов на победу в Кубке. Команда не сбавит обороты и легко выйдет в полуфинал. Моя ставка - ничья», - передает слова Погребняка издание «РБ Спорт».

Напомним, что в первом поединке ЦСКА отпраздновал победу над «Краснодаром» со счетом 3:0. Ответный матч между командами состоится во вторник, 28 февраля, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.