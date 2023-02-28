Зарема оценила судейство в дерби «Спартак» - «Локомотив»

Зарема Салихова, жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением об уровне судейства в ответном матче ¼ финала Кубка России против «Локомотива». «Красно-белые» отпраздновали победу со счетом 4:2.

«Как мне судейство в матче с «Локомотивом»? Отлично. В российском футболе, оказывается, офигительно умеют судить», - цитирует Зарему издание «РБ Спорт».

По итогам двухматчевого противостояния «Спартак» победил «Локомотив» со счетом 5:2. «Народная команда» пробилась в ½ финала Пути РПЛ, а «железнодорожники» продолжат бороться за титул в Пути регионов.