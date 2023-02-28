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Кубок России

Салихова: «У Игнатова есть талант, чтобы стать одним из лучших»

28 Февраля 2023 • 10:45 Комментировать

Зарема Салихова, которая является женой бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о выступлении хавбека Михаила Игнатова во вчерашнем матче ¼ финала Кубка России против «Локомотива». На счету полузащитника гол и результативная передача.

«Что касается игры Игнатова в матче с «Локомотивом», у Михаила есть талант и физические данные, чтобы стать одним из лучших. Всё в его руках», - приводятся слова Заремы на страницах издания «Чемпионат».

Ответный матч состоялся на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершился победой «Спартака» со счетом 4:2. В первом поединке «красно-белые» выиграли 1:0. Таким образом, команда Гильермо Абаскаля вышла в полуфинал Пути РПЛ, а «железнодорожники» продолжат участие в Пути регионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Михаил Игнатов Зарема Салихова
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