Салихова: «У Игнатова есть талант, чтобы стать одним из лучших»

Зарема Салихова, которая является женой бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о выступлении хавбека Михаила Игнатова во вчерашнем матче ¼ финала Кубка России против «Локомотива». На счету полузащитника гол и результативная передача.

«Что касается игры Игнатова в матче с «Локомотивом», у Михаила есть талант и физические данные, чтобы стать одним из лучших. Всё в его руках», - приводятся слова Заремы на страницах издания «Чемпионат».

Ответный матч состоялся на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершился победой «Спартака» со счетом 4:2. В первом поединке «красно-белые» выиграли 1:0. Таким образом, команда Гильермо Абаскаля вышла в полуфинал Пути РПЛ, а «железнодорожники» продолжат участие в Пути регионов.