Тарханов оценил итог дерби «Спартак» - «Локомотив»

Экс-тренер «Урала» Александр Тарханов поделился впечатлениями от вчерашнего поединка между московскими «Спартаком» и «Локомотивом» в четвертьфинале Кубка России. Встреча завершилась победой «красно-белых» со счетом 4:2.

«Матч удался. Обе команды играли на атаку! У «Спартака» осталось больше сил на концовку. Отсюда и такой результат. «Спартак» наиграл на победу. Хотя и у «Локо» хватало моментов», - передает слова специалиста издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что в первом матче «Спартак» победил «железнодорожников» со счетом 1:0. По сумме двух поединков «красно-белые» прошли в полуфинал Пути РПЛ, а «Локо» продолжит борьбу в Пути регионов.