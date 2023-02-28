Хлусевич оценил шансы «Спартака» выиграть Кубок России

Полузащитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич высказался насчет шансов «народной команды» выиграть Кубок России в нынешнем сезоне.

«Здорово, что сезон возобновился с победы и выхода в полуфинал Кубка России. Способен ли «Спартак» выиграть Кубок России второй год подряд? «Спартак» способен на все и всегда», - приводит слова футболиста «РБ Спорт».

«Спартак» одолел «железнодорожников» по сумме двух матчей со счетом 5:2 и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка страны.

Следующий поединок «красно-белые» проведут против екатеринбургского «Урала» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги.