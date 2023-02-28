Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Хлусевич оценил шансы «Спартака» выиграть Кубок России

28 Февраля 2023 • 10:32 Комментировать

Полузащитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич высказался насчет шансов «народной команды» выиграть Кубок России в нынешнем сезоне.

«Здорово, что сезон возобновился с победы и выхода в полуфинал Кубка России. Способен ли «Спартак» выиграть Кубок России второй год подряд? «Спартак» способен на все и всегда», - приводит слова футболиста «РБ Спорт».

«Спартак» одолел «железнодорожников» по сумме двух матчей со счетом 5:2 и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка страны.

Следующий поединок «красно-белые» проведут против екатеринбургского «Урала» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Даниил Хлусевич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
28.02.23 в 19:30
Краснодар Краснодар
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.15 3.55 2.27
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Февраля
10:45 · Кубок России
Салихова: «У Игнатова есть талант, чтобы стать одним из лучших»
10:39 · Кубок России
Тарханов оценил итог дерби «Спартак» - «Локомотив»
10:32 · Кубок России
Хлусевич оценил шансы «Спартака» выиграть Кубок России
10:29 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий — о форме Дзюбы и Промеса: «Всё дело во взаимодействиях»
10:27 · Кубок России
Хлусевич оценил готовность Промеса
10:09 · Кубок России
Хлусевич подвёл итоги матча «Спартак» - «Локомотив»
09:40 · Кубок России
Слуцкий высоко оценил игру «Спартака»
07:57 · Кубок России
Павлюченко назвал единственную возможную ошибку в матче «Спартак» - «Локомотив»
07:34 · Кубок России
Писарев: «Спартак» и «Локомотив» выдали топ-матч»
01:27 · Кубок России
Бушманов: «Спартак» доверяет молодым футболистам, это приятно»
01:15 · Кубок России
Галактионов – о серии пенальти со «Спартаком»: «Очень сложный вопрос»
01:10 · Кубок России
Тарханов: «Урал» сыграл лучше «Ростова»
01:02 · Россия. Премьер-лига
Галактионов – о Кубке России: «Команда продолжит свою борьбу за титул»
00:47 · Кубок России
Пименов: «Считаю, пенальти на Миранчуке был» 1
00:44 · Кубок России
Губерниев: «Весёлый футбол»
Все новости