Хлусевич оценил готовность Промеса

Хавбек столичного «Спартака» Даниил Хлусевич высказался об игре нападающего команды Квинси Промеса во вчерашнем поединке с «Локомотивом» (4:2) в рамках ¼ финала Кубка России.

«Квинси готовился, молодец и большой профессионал. Не ощутимо, что он не готов. Все прекрасно, у нас хорошая коммуникация и на поле, и за его пределами. Все хорошо», - передает слова полузащитника издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что Промес не принимал участия в зимних тренировочных сборах «Спартака». Нидерландец готовился к возобновлению сезона по индивидуальной программе в Москве.

В этом сезоне Квинси забил 14 голов и отдал шесть ассистов в 16 матчах РПЛ.