Слуцкий высоко оценил игру «Спартака»

Бывший наставник казанского «Рубина» и московского ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал победу «Спартака» над «Локомотивом» (4:2) в ответном матче ¼ финала Кубка России.

«Спартак» для меня - большое открытие. Их футбол очень высокого качества, поражает взаимозаменяемость. «Спартак» не позволил «Локомотиву» и Галактионову показать то, что они наигрывали», - поведал специалист на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

«Спартак» победил «железнодорожников» по сумме двух матчей со счетом 5:2.

В следующем поединке «народная команда» встретится на своем поле с екатеринбургским «Уралом». Встреча 18-го тура Премьер-лиги состоится в субботу, 4 марта.