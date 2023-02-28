Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил прошедшие в 2023 году матчи Кубка России, в особенности вчерашнюю встречу «Спартак» – «Локомотив» (4:2).

- Я уже говорил раньше: как только наши молодые ребята станут доминировать в основных командах, так футбол у нас сразу пойдёт вверх. В тех последних кубковых матчах, которые мне удалось посмотреть, 70-80% игравших на поле составляли российские футболисты. Это прогресс. Ещё вчера их никто не знал, а сегодня они играют главные роли в своих командах. Они, а не иностранцы смешные. Сами сравните их с легионерами. А то, что говорят, будто они ещё не готовы играть… Команды тренировались на сборах почти полтора месяца – так что все должны быть готовы играть в любом случае.

Погодные условия? В Германии зимой они тоже не самые лучшие, но там всё время играли по системе «осень-весна», а мы зачем на неё перешли? У нас холоднее, чем там, бывает и минус 15, и минус 20, и минус 30. Футболистам должно быть играть комфортно. Почти месяц журналисты гнобили Ульяновск и Тольятти за их поля. Но кто в этом виноват? РФС, который придумал играть в футбол в феврале-месяце. Мороз влияет на только качество поля, но также на мяч. И ещё намудрили смешной регламент Кубка, где можно пять раз проиграть и всё равно продолжать участвовать в турнире дальше. Как сказал один журналист «Матч ТВ» две-три недели назад, будут играть до тех пор, когда команды первой лиги вылетят, а клубы РПЛ останутся.

В матче «Спартак» – «Локомотив» я увидел подтверждение своих мыслей насчёт наших молодых ребят. Посмотрите на Игнатова, Мелёшина, Пруцева – да они же играют просто здорово! Надо делать ставку на них, а не привозить легионеров, которые больше никому не нужны. Я смеялся, когда рассказывали, где играл раньше Тавареш. В «Бенфике» он был – но сколько раз вышел за неё на поле? Вот я за свою жизнь проехал, наверно, где-то двадцать стран – но я же не являюсь гражданином этих стран.

Мне лично понравились «Урал» в первом матче против «Ростова», «Крылья Советов» против «Динамо», «Акрон» против «Торпедо». Если мы будем опираться на своих пацанов, то они будут прогрессировать, и даже при нынешней политической ситуации европейские клубы будут их покупать. Только не надо рассказывать сейчас, что Захарян лучше Мудрика, чтобы не смеялись над нами. Даже без политической обстановки Захаряна сегодня туда бы не взяли.

Судейство в матче «Спартак» – «Локомотив», я думаю, в целом было хорошее. Но зачем этот ВАР нужен, если он не даёт явный фол, который был на Миранчуке? И когда Игнатов борцовским приёмом укладывает Тикнизяна, гол почему-то засчитывается. Сейчас более молодые арбитры и какие-то современные трактовки у экспертов судейского комитета, но в мою бытность арбитром это был бы фол и пенальти. Тысячу раз повтор со всех ракурсов показали – ну всё же видно. Я считаю, в таких случаях решение должен принимать главный арбитр. Я сколько был арбитром, всегда принимал решения сам, без помощи ассисентов. И не было тогда ВАРа, слава богу. В общем, как я уже сказал, судейство Сергея Иванова соответствовало статусу матча. Он не убивал футбол, а наоборот, помогал ему, давал бороться. Но если бы не было ВАРа, наверняка решения Иванова оказались бы совсем другими и в первом, и во втором случае.