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Кубок России

Павлюченко назвал единственную возможную ошибку в матче «Спартак» - «Локомотив»

28 Февраля 2023 • 07:57 Комментировать

Экс-футболист национальной сборной России Роман Павлюченко поделился мнением о судейских решениях в ответном матче ¼ финала Кубка России между московскими «Спартаком» и «Локомотивом».

«Всё, что мы видели на поле, если брать пенальти, то всё было по делу, не знаю где ошибался судья. Единственный вопрос - был ли пенальти на Миранчуке. Может, здесь ошибка была», - передает слова Павлюченко издание Metaratings.ru.

Напомним, что столичное дерби завершилось победой «красно-белых» со счетом 4:2. По сумме двух матчей подопечные Гильермо Абаскаля выиграли с общим счетом 5:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Роман Павлюченко
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