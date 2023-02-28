Павлюченко назвал единственную возможную ошибку в матче «Спартак» - «Локомотив»

Экс-футболист национальной сборной России Роман Павлюченко поделился мнением о судейских решениях в ответном матче ¼ финала Кубка России между московскими «Спартаком» и «Локомотивом».

«Всё, что мы видели на поле, если брать пенальти, то всё было по делу, не знаю где ошибался судья. Единственный вопрос - был ли пенальти на Миранчуке. Может, здесь ошибка была», - передает слова Павлюченко издание Metaratings.ru.

Напомним, что столичное дерби завершилось победой «красно-белых» со счетом 4:2. По сумме двух матчей подопечные Гильермо Абаскаля выиграли с общим счетом 5:2.