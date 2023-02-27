Алдонин считает, что у «Краснодара» остаются шансы против ЦСКА

В российском футболе проходят ответные матчи четвертьфинала Фонбет Кубка России, московский ЦСКА выиграл в первом матче у «Краснодара» со счетом 3:0, и теперь армейцам предстоит укрощать «быков» на выезде. Бывший футболист ЦСКА и российской сборной Евгений Алдонин считает, что у «Краснодара» остаются шансы на успешное выступление и даже на следующий раунд.

- Да, ЦСКА первый официальный матч после возобновления сезона сыграл здорово, но я не сказал бы, что там всё было без шансов для «Краснодара». В любом случае, соперник дома будет играть агрессивно и представлять опасность для "армейцев, - цитирует слова Алдонина Metaratings.ru.