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Краснодар - ЦСКА: где смотреть прямую трансляцию онлайн

28 Февраля 2023 • 02:02 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
1 3.35 X 3.30 2 2.25
Через 16 ч. 40 мин.

Во вторник состоится ответный кубковый матч между «Краснодаром» и ЦСКА. «Армейцы» устроили сопернику разгром со счетом 3:0 и считаются фаворитом в споре за выход в следующий раунд турнира. Наверняка «быки» отдадут все силы, чтобы реабилитироваться перед своей публикой за прошлую неудачу. Что касается соперника, он может сыграть по счету. Также не в его пользу статистика матчей в южном городе, там он в последний раз побеждал пять с половиной лет назад.

С 19:30 показ поединка на «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар
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КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
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