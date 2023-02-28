Краснодар - ЦСКА: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Во вторник состоится ответный кубковый матч между «Краснодаром» и ЦСКА. «Армейцы» устроили сопернику разгром со счетом 3:0 и считаются фаворитом в споре за выход в следующий раунд турнира. Наверняка «быки» отдадут все силы, чтобы реабилитироваться перед своей публикой за прошлую неудачу. Что касается соперника, он может сыграть по счету. Также не в его пользу статистика матчей в южном городе, там он в последний раз побеждал пять с половиной лет назад.

С 19:30 показ поединка на «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru.