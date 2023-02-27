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Кубок России

Галактионов: «У Дзюбы горят глаза, он хочет добиться результата»

27 Февраля 2023 • 19:51 Комментировать
Спартак Москва
0:0
Локомотив Москва
1 1.73 X 3.40 2 6.50
1-й тайм

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов оценил состояние своего подопечного – форварда Артёма Дзюбы, который на ответный матч со «Спартаком» в Кубке России вновь появится в стартовом составе «Локо».

«Дзюба – очень харизматичный и опытный футболист, его игровые качества не подвергаются сомнению. Он сегодня реваншист, глаза горят, он хочет добиваться результата, помогать команде, команда хочет побеждать, это симбиоз», - цитирует Галактионова «Матч ТВ».

Напомним, что дерби «Спартака» и «Локомотива» в четвертьфинале Кубка России начнётся с минуты – на минуту. Подключайтесь к трансляции от портала Liveresult и следите за ходом интригующей игры, где бы вы ни были. В первом матче, напомним, минимальную победу одержал «Спартак» - 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Михаил Галактионов
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СПАРТАК МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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