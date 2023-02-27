Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Биджиев: «В паре «Спартака» и «Локомотива» ещё ничего не решено» эксклюзив

27 Февраля 2023 • 12:47 Комментировать

Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал первый матч четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московскими «Локомотивом» и «Спартаком» (0:1), а также поделился ожиданиями от ответной встречи.

- Первый матч между командами выдался довольно-таки неоднозначным. Получились два абсолютно разных тайма. До перерыва на поле безраздельно доминировал «Спартак», а потом ситуация изменилась, «Локомотив» стал более изобретателен в атаке и создал ряд моментов. Учитывая то, как проходил первый матч, я думаю, в этой паре ещё ничего не решено. Ответная встреча наверняка окажется такой же упорной, как и первая.

Как смотрелся Дзюба в первом матче? Как и в целом весь «Локомотив». То же самое – у него получились два разных тайма. Это неудивительно, потому что центральный нападающий зависит от действий своих партнёров. В первом тайме Дзюбе мало что удавалось, а во втором он хорошо цеплялся за мячи и сбрасывал их, плюс имел прекрасный момент, когда попал в штангу. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Кубок России Хасанби Биджиев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
27.02.23 в 14:30
Звезда Санкт-Петербург Звезда Санкт-Петербург
Пари НН Пари НН
7.60 4.80 1.43
Видео
27.02.23 в 17:00
Урал Урал
Ростов Ростов
2.55 3.15 3.05
Видео
27.02.23 в 20:00
Спартак Москва Спартак Москва
Локомотив Москва Локомотив Москва
1.92 3.55 4.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Февраля
11:46 · Кубок России
Камоцци: «У «Спартака» хорошие шансы выиграть Фонбет Кубок России второй год подряд»
10:14 · Кубок России
Наумов верит в победу «Локомотива» над «Спартаком»
09:50 · Кубок России
Дюрица рассказал, при каких условиях «Локомотив» сможет добиться успеха в игре со «Спартаком»
09:09 · Кубок России
Ветеран ЦСКА оскорбил фаната, бросившего банан в Вендела 2
08:23 · Кубок России
В «Акроне» заявили о желании сыграть против «Спартака»
26 Февраля
21:59 · Кубок России
Кечинов: «Спартак» - фаворит»
21:44 · Кубок России
Непомнящий: «У «Локомотива» есть шансы пройти «Спартак»
21:41 · Кубок России
«Спартак» - «Локомотив»: прогноз на матч Фонбет Кубка России – 27 февраля 2023
21:26 · Кубок России
​«Урал» - «Ростов»: прогноз на матч Фонбет Кубка России – 27 февраля 2023
21:00 · Кубок России
​«Звезда» Санкт-Петербург – «Пари НН»: прогноз на матч Фонбет Кубка России – 27 февраля 2023
20:17 · Кубок России
​Ещенко поделился ожиданиями от дерби «Спартак» - «Локомотив»
19:29 · Кубок России
Булыкин: «Фаворит — «Спартак», но «Локомотив» может хорошо себя проявить»
18:24 · Кубок России
Тарханов признал Акинфеева лучшим голкипером в России
17:51 · Кубок России
Хавбек «Ахмата» Камилов — о победе над «Уфой»: «Мастерство решило исход встречи»
17:50 · Кубок России
Газизов — о поражении «Уфы» от «Ахмата»: «Соперник наказал нас на классе, но мы довольны самой игрой и её постановкой»
Все новости