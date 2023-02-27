Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал первый матч четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московскими «Локомотивом» и «Спартаком» (0:1), а также поделился ожиданиями от ответной встречи.

- Первый матч между командами выдался довольно-таки неоднозначным. Получились два абсолютно разных тайма. До перерыва на поле безраздельно доминировал «Спартак», а потом ситуация изменилась, «Локомотив» стал более изобретателен в атаке и создал ряд моментов. Учитывая то, как проходил первый матч, я думаю, в этой паре ещё ничего не решено. Ответная встреча наверняка окажется такой же упорной, как и первая.

Как смотрелся Дзюба в первом матче? Как и в целом весь «Локомотив». То же самое – у него получились два разных тайма. Это неудивительно, потому что центральный нападающий зависит от действий своих партнёров. В первом тайме Дзюбе мало что удавалось, а во втором он хорошо цеплялся за мячи и сбрасывал их, плюс имел прекрасный момент, когда попал в штангу.