Наумов верит в победу «Локомотива» над «Спартаком»

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о предстоящем поединке между «железнодорожниками» и «Спартаком» в рамках ¼ финала Фонбет Кубка России. В первом матче «красно-белые» победили со счетом 1:0.

«Преимущество особой роли не играет, всё будет зависеть от того, как команда настроится. Но мне кажется, «Локомотив» должен прибавить в этой игре. И я верю в то, что он выиграет», - передает слова функционера «РБ Спорт».

Ответный поединок состоится сегодня, 27 февраля, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по столичному времени.