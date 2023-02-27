Ветеран ЦСКА оскорбил фаната, бросившего банан в Вендела

Экс-футболист московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов в жесткой форме высказался о болельщике, бросившем банан в полузащитника петербургского «Зенита» Вендела. Этот инцидент произошел во время матча против ульяновской «Волги» в Фонбет Кубке России.

«Этот поступок говорит о культуре и воспитании человека. Как вы видите, нашелся из 10 тысяч зрителей один идиот. Это неуважение к ребятам и виду спорта. Везде не без урода», - передает слова Кузнецова Vprognoze.ru.

Кубковая встреча завершилась уверенной победой петербургской команды со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Зелимхан Бакаев, Матео Кассьерра и Иван Сергеев.