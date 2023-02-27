В «Акроне» заявили о желании сыграть против «Спартака»

Гендиректор футбольного клуба «Акрон» Алексей Власов высказался о том, против кого его команде хотелось бы сыграть в следующем раунде Фонбет Кубка России.

«Любой команде рады, «Спартаку» - особенно. Но пока они лидируют в своём противостоянии. Будем рады любой команде. И проверить себя, и двигаться дальше по Кубку тоже очень хотим», - передает слова руководителя издание Metaratings.ru.

Напомним, что накануне «Акрон» отпраздновал победу над московским «Торпедо» и шагнул в следующий раунд Кубка страны.

В свою очередь «Спартак» проведет ответный матч против «Локомотива» 27 февраля.