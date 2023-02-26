Газизов — о поражении «Уфы» от «Ахмата»: «Соперник наказал нас на классе, но мы довольны самой игрой и её постановкой»

После поражения «Уфы» в четвертьфинальном матче Фонбет Кубка России против «Ахмата» со счётом 1:2, генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов поделился своим мнением по поводу неудачного выступления команды из Уфы.

«Мы представляли, какая будет игра. «Ахмат» — очень хорошая и сильная команда. Мы хотели выиграть, но у нас не получилось. Получился не очень хороший первый тайм, в котором были допущены определённые ошибки. Соперник на классе нас наказал. Ребята молодцы, что вернулись в игру. Мы довольны самой игрой и её постановкой», — приводит слова Газизова «Чемпионат».

Шамиль остался доволен содержанием матча, а также отметил, что с такой игрой в чемпионате России «Уфа» сумеет выполнить все поставленные задачи.

Напомним, что на данный момент коллектив Арслана Халимбекова занимает 16-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав лишь 18 очков после 17 туров.